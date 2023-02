Jujuy Jiménez contó que el percance que tuvo era para una campaña: “Fue para concientizar”

Pantallazo

El martes pasado, Sofía Jujuy Jiménez estuvo de invitada en el programa de A la Barbarossa, donde la modelo supuestamente se había manchado el pantalón en vivo por la menstruación y tuvo el abandonar el piso.

La influencer estuvo nuevamente en el magazine de Telefe y reveló que junto con Georgina Barbarossa hicieron un acting para una campaña publicitaria para naturalizar la menstruación y dejar que ese tema sea tabú. Esta misma acción ocurrió en la televisión paraguaya.

Lo de #Jujuy fue parte de una campaña publicitaria, excelentemente ejecutada. Todos “caimos” https://t.co/ADdhxmghUO — ANGEL (@AngeldebritoOk) January 31, 2023

“Logramos el objetivo. Fueron impresionantes la cantidad de mensajes que recibí.De amor, de contención, de hombres, de mujeres y de familiares míos. Porque es algo que no está naturalizado. Es tabú", comenzó Jujuy.

“Esta no es una simple campaña publicitaria, es una campaña para concientizar. La idea de esto era plantear el tema y que se cuestione. Es algo que nos pasa a todas las mujeres. Las mayores, tenemos consciencia, sabemos cómo cuidarnos y que es algo natural. ¿Pero las niñas que no se animan a ir a la escuela? Yo, cuando iba al colegio, me daba vergüenza pedir una toallita. Decir 'chicas, me vino'”, expresó.

“Esto generó tanto impacto porque, justamente, es un tema que no se habla, que da vergüenza... Tiene que haber educación sexual para todos. Espero que esto sirva para que las mujeres dejemos de sentirnos juzgadas”, finalizó la modelo.

En las redes sociales, la actriz subió unas imágenes con la prenda manchada, previo a salir al aire, donde explicó que todo fue una campaña para una marca de toallitas femeninas y subió una reflexión de todo lo ocurrido por este tema.