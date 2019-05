Juego de Tronos cerró con otra perlita: se coló una botella de agua

La serie ‘Juego de Tronos' se despidió de sus millones de seguidores con un nuevo error. Tras la inexplicable aparición de un vaso de Starbucks en una de sus escenas, en el capítulo final se habría colado una botella de agua.

Millones de fans se acumulaban delante de sus pantallas dispuestos a conocer el destino final de los Siete Reinos cuando de repente apareció una botella de agua. Aunque uno de los actores intentó esconderla detrás de su pierna, la tuitera @bethisloco captaba el momento para posteriormente publicarlo en su cuenta de Twitter.

Los usuarios de las redes sociales no entienden como se pueden colar gazapos -no uno, sino dos- en una superproducción como lo es ‘Juego de Tronos' donde se supone que revisan hasta el más mínimo detalle de sus capítulos.

Aún así, la productora ejecutiva Bernie Caulfield pidió disculpas: "Los profesionales de la serie están implicados un 1.000%. Si este fallo es lo peor que podemos encontrar, es que estamos en buena forma", afirmaba en una radio de Nueva York, según recoge el periódico As.

LMAOOO I CAN'T BREATHE THEY DID IT AGAIN ???? First Starbucks now a water bottle this show is a joke #GameOfThrones #GameOfThronesFinale #TheFinalEpisode pic.twitter.com/9YaFF8Pnm6