Juana Repetto sobre la crianza hijos: "Hay gritos, algún apretón de brazo; hay maltrato"

Pantallazo

Juana Repetto abrió su corazón en las redes sobre la crianza de sus hijos Toribio y Belisario, reveló la lucha que tiene en no naturalizar el "maltrato y violencia" con una profunda reflexión.

"Cuesta asumirlo, hacerse cargo y aún más decirlo, pareciera que al decirlo uno terminara de asumirlo. Lo cual genera un INMENSO DOLOR e indescriptible angustia. Pero es necesario empezar por ser conscientes para poder hacer algo al respecto", comenzó la actriz.

"Con todo el dolor del mundo y lágrimas en los ojos yo asumo que como ya saben quienes son parte de esta comunidad, estamos en un momento difícil y en casa hay gritos, enojo, algún apretón de brazo, HAY MALTRATO. Pero si bien nada justifica lo anterior, también hay conciencia, hay (pre)ocupación y acción", expresó.

"Pido ayuda, noto que no está bien, que no es la forma y NO LO QUIERO EN MI HOGAR Y PARA MIS HIJOS. Accionar, hacer algo al respecto no justifica pero les da herramientas, les permite NO naturalizar el maltrato. Ser conscientes para poder pedirles disculpas, explicarles que el error es mío al tratarlos de ese modo, hacerles saber que no merecen y no deben permitir que nunca NADIE JAMÁS los maltrate y que voy a estar SIEMPRE para poder escuchar y ayudar", sostuvo.

"Cuando manifiesto la angustia que me genera maltratar a Toro me dicen: '¿vos sabés lo que es un niño maltratado?'. Dando a entender que Toro no lo es ni de cerca. Entiendo el concepto, se qué hay niños con un nivel de abuso violencia y maltrato incomparable. Pero eso no lo hace menos grave ni deja de ser maltrato", sumó.

"Porque tal vez vos, cuando te sacás, cagás a gritos a tu niñx, lx agarras del brazo, lx pegas un tirón de pelo y es en escala; de ahí para arriba no tiene límite y pasan estas cosas que están pasando (y siempre pasaron). Si vos tan solo le gritás a tu hijo tal vez te sirva saber que no está bueno naturalizarlo ni minimizarlo. Ellos podrían hacerlo al recibir maltrato de otros o maltratar sin ser conscientes y mucho más", cerró el descargo Juana.