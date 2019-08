Juan Guilera subió historias a Instagram llorando por los incendios en la Amazonia

Pantallazo

“Hace rato que no me siento tan triste ni tan angustiado, ¿qué mierda estamos haciendo?”, expresó frente a la cámara.

Pray for Juan

Figuras mediáticas de todo el mundo se han pronunciado en los últimos días por los terribles incendios que afectan desde hace casi 20 días a la Amazonia brasileña. En las últimas horas llamó la atención la reacción de Juan Guilera, actor y exnovio de Thelma Fardin, quien subió historias a Instagram llorando desconsoladamente por el desastre ecológico.

El actor también compartió la solicitud del sitio Change.org en el que se piden firmas para "reforestar y ayudar a los incendios forestales en el amazonas".