Juan Darthés habló en la TV brasileña: “Finalmente podré defenderme”

Pantallazo

A fines de 2018, la actriz argentina Thelma Fardín acusó a su colega Juan Darthes de un delito de violación presuntamente cometido cundo ambos compartían una gira artística.

El caso presentó tempranamente dificultades jurídicas. La primera de ellas era el tiempo transcurrido, ya que los hechos denunciados por Fardín habrían sucedido en el año 2009. Por otra parte, la denuncia fue radicada en argentina, pero los acontecimientos de produjeron en Nicaragua. Para complicar más las cosas, Darthés es nacido en Brasil, y trasladó su residencia a ese país luego de las acusaciones.

Ahora, cuaja la posibilidad de que el actor sea juzgado en el país norteño.

Durante el fin de semana, y tras meses de silencio, Darthés hiz declaraciones al programa Domingo Espetacular, emitido por el canal Record TV.

Según informa la revista Pronto!, el actor fue contactado por el periodista brasileño Roberto Cabrini, a través de su portero eléctrico y también por teléfono. Según relató el periodista, Darthés accedió a responder una sola pregunta. "Las acusaciones contra usted son extremadamente graves. En este momento, usted está denunciado por la Justicia brasileña por crímenes de estupro contra Thelma Fardin, y otras tres actrices que dicen que sufrieron abuso sexual de su parte: Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos", le dijo el reportero "Buenas noches. Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme", fue lo primero que respondió el actor. Y agregó: "Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida", dijo justificando su negativa a ser juzgado en el país donde habrían ocurrido los hechos de los que se lo acusa, y que había solicitado su extradición.

"No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca", agregó.

Las otras razones por las que Darthés podría ser juzgado en Brasil es porque nació allí, en 1964. La Jjusticia brasileña se basa en el principio de nacionalidad, es decir, se arroga la atribución de juzgar a sus nacionales aún por delitos cometidos en el extranjero, detalla el citado medio.