Pantallazo

Juan Carlos Scelza admitió ser “simpatizante” de uno de los grandes, pero no dijo de cuál

El periodista deportivo Juan Carlos Scelza fue de invitado a Copiloto de lujo, el programa que conduce Richard Galeano en su canal de YouTube.

En un mano a mano muy distendido, el periodista habló de varios temas. La nueva temporada de su programa Fanáticos en la pantalla de VTV, la nueva era de la selección uruguaya con Diego Alonso como DT y la polémica salida a cuatro fechas de finalizar la eliminatoria de Oscar Washington Tabárez.

Scelza dio su punto de vista al respecto siendo contundente, reconoció ser simpatizante de Peñarol o Nacional y entre tantas cosas, también se abordó la libertad de prensa en nuestro país.

Scelza dijo que él “no hubiese cambiado a Tabárez” a falta de cuatro fechas para terminar la Eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.

“Yo no digo que Alonso esté mal que se haya colocado, tiene posibilidades, ha demostrado conocimiento, tiene trayectoria, tiene futuro. Yo no iba contra el que viniera”, sostuvo, pero cuestionó “la incertidumbre y la demora en la elección” del DT y dijo que fue “traumática” la salida de Tabárez.

Consultado sobre si es hincha de Peñarol o Nacional respondió: “Ah, eso me lo preguntan en las escuelas, en los boliches, en la estación de nafta, y yo le digo siempre ‘depende de lo que seas vos que me preguntas, y depende del penal que se cobró el domingo y de quién ganó el sábado’”.

Además, habló de un episodio en donde se lo ve con una camiseta de Nacional, y contó que fue en una “despedida de soltero”. JC contó que a él lo casó el padre Ernesto Popelka, exjugador de Nacional. Scelza cree que “no le resta” a un periodista deportivo decir de qué club es hincha, pero “son opciones” y él no la toma.

Dijo que “sería marciano” si no fuera hincha de un cuadro. “ Si querés la profesión como yo la quiero se te pasa al minuto y medio de que te dan la posibilidad. Y se te pasa en tu mente en el mismo momento en que vos decidís estar en la profesión. Porque sino sos muy mal profesional, o porque no te gusta lo que hacés o porque lo hacés como si fueras a una oficina. Para mi el periodismo no es una oficina”, agregó.

Scelza comentó que pertenecía “a la casta de uruguayos de Nacional o Peñarol, no tengas ninguna duda. Por supuesto, eso está claro”, pero prefirió no decir de cuál.