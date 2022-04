Pantallazo

Jorge Rial sobre sus relaciones: "He roto un matrimonio por el poder y la guita"

No es para cualquiera

Jorge Rial está recién separado de Romina Pereiro y sorprendió con una llamativa confusión entre la relación del poder y amor.

"El poder te puede llegar pero hay que saber administrarlo porque te obnubila. Es algo que te prestan un rato, ven cómo lo manejás y un día te lo sacan. Siempre tenés arriba alguien más poderoso que vos. No conozco a nadie con poder absoluto", reflexionó con Dante Guebel en El Nueve.

"A mí el poder y la guita me trajeron problemas. He dejado un matrimonio, he roto un matrimonio por ambos", finalizó el conductor a corazón abierto.