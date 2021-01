Jorge Rial se mostró con una bandera inglesa y Patricio Giménez le contestó por Instagram

Pantallazo

El hermano de Susana Giménez citó a Charly García y escribió: “Jaja, como diría Charly ‘Say No More’”. ¿Será que busca una respuesta?

Luego de un fin de semana de presentaciones en Punta del Este, Patricio Giménez dedicó a "Jorgito" (como subió a su Instagram por Jorge Rial), un posteó dirigido al intruso más famoso de la Tv Argentina y volvió a encender las redes.

El cantante, ahora radicado en Uruguay, realizó un comentario ácido sobre un posteo donde se lo ve a Jorge Rial con la bandera inglesa en su remera, y la siguiente frase: "Jaja, como diría Charly 'Say No More'".

Siguiendo con la intención de provocar una respuesta del conductor argentino, el hermano de Susana, personificando a "El Guasón", le dijo: "Pero usted habla inglé".

¿Será que el conductor de TV, le responderá por la pantalla de América?

Por Gustavo Descalzi