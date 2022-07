Jorge Rial reveló que Daniel Vila lo amenazó: "Me dijo que era un muerto de hambre y hdp"

Pantallazo

Jorge Rial desveló la identidad de la persona que lo amenazó cuando él estaba al aire en Arguenzuela contando la crisis económica de América TV.

"Fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme y decirme que me iba a cagar a trompadas, me dijo que era un muerto de hambre, y un hijo de puta", comenzó el conductor.

"Nunca me había pasado. Le molestaba la información que estábamos manejando, de los problemas de programación de América TV y de pagos de sueldo y aguinaldos. Yo me fui del canal en los mejores términos. No me dijo ni hola, empezó a amenazar e insultar con que me iba a bajar los dientes, que me iba a venir a buscar. Está todo grabado", detalló.

"No se qué pudo haber molestado. No tengo nada en contra de América, es información. Pero me amenazó el dueño de uno de los medios más grandes del país. Es un tipo que tiene que valorar y defender la libertad de expresión por sobre todas las cosas. Me llamó fracasado. Estuve 20 años dándole al canal un programa con el mayor rating", siguió.

"Quiero hacer hincapié en que es un tipo que tiene medios de comunicación... Lo que pasó hoy es una locura, estaba totalmente sacado, me dijo una guarangada atrás de la otra. No me va a pedir disculpas. Se fue al carajo por la información que dimos", sostuvo.

"Con Agustín Vila (Director de América) terminó bien porque yo quise. Pero uno cuando se sienta acá dice un montón de cosas y después la realidad te muestra otra. A mí no me llamó nadie de América durante este año ni para ver cómo estaba. Y le di todo al canal", concluyó Rial.