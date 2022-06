Jorge Rial eligió a Ángel de Brito como su sucesor: "Es el único que genera información"

Pantallazo

El emblemático conductor argentino no apoyó a su ex programa y lo catalogó de hacer "color de espectáculo".

El anuncio de la vuelta de Jorge Rial a la televisión trajo mucha polémica.

En el mano a mano para Infobae, el conductor se metió en los programas de espectáculos argentinos y sorprendió al elegir a Ángel De Brito como su sucesor y no al nuevo Intrusos con Flor de la V.

"Hoy, si me decís hoy, el que genera información en el espectáculo es Ángel de Brito”, comenzó el periodista.

“Es el único que genera información, todos los demás hacen color del espectáculo. El único que está ahí es Ángel.Te estoy diciendo de los tres programas de espectáculos que veo, debe haber muchos más ahí”, agregó.

“Igual todavía no me fui. No me entierren, ni me velen todavía”, sentenció Rial.