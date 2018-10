Jorge Rial cumplió 57 años y su novia le dedicó un tierno posteo

Pantallazo

En agosto de 2017 se hizo pública la relación entre el periodista y la nutricionista, quienes se muestran más enamorados que nunca.

Aprovechando el cumpleaños 57 de Rial, Pereiro le dedicó un tierno mensaje en Instagram.

"Viniste cuando no te esperaba y empezamos a construir desde el amor, sin planificar, naturalmente. Me devolviste la familia que me habían arrancado y sumaste la apuesta, porque la ensamblamos, con buenos y no tan buenos momentos, pero siempre de la mano y así nos dimos cuenta de que el amor puede con todo. ¡Que tengas un feliz cumple! Te amo y estoy enamorada de esta familia (¡¡¡somos muchos y me encanta!!!)", escribió junto a una foto de ambos luego de tatuarse en sus respectivos brazos.