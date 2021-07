Jorge Lenoble: el “Don Juan uruguayo” volvió a la cancha y ya piensa en próximo amor

Pantallazo

Esta semana se dio a conocer la lista de participantes de la próxima edición de MasterChef Celebrity Uruguay, entre quienes estará Jorge Lenoble.

El contador y docente de Ciencias Económicas, además de empresario, se medirá ante El Gordo Verde, Agus Padilla o Gerardo Nieto.

Desde el programa Hacemos lo que podemos de radio Universal contactaron al empresario para conocer cómo está después de años alejado de la televisión. Entre otras cosas dijo que el ciclo Fuego Sagrado que se emite por Canal 12 "es una burda copia" de MasterChef y luego pasó al salseo: el don Juan uruguayo está soltero y quiere un nuevo amor.

Declaró que Victoria Saravia le "encanta" y por eso va seguido a José Ignacio a ver si la encuentra.

Además, contó que de sus compañeras del certamen Patricia Madrid podría conquistar su corazón. "Me encanta y sé que hay onda, me la he cruzado en el centro y sé que hay onda", disparó.