Jorge Lanata sobre el robo a su casa de Uruguay: "Revolvieron todo buscando guita"

Pantallazo

Jorge Lanata en su programa de radio habló del intento de robo a su casa de José Ignacio y explicó con lujo de detalles todo lo que pasó ahí.

"No pasó nada. Cortaron las cámaras y la alarma sonó, vino gente de la empresa. Habían entrado por la ventana de la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita. Y no encontraron porque no iba a dejar guita ahí, no tenía ningún sentido", comenzó el periodista en Lanata sin filtro.

"Eran dos tipos, los tenemos en las cámaras. Mirá vos la policía uruguaya: a la hora y pico detuvieron a uno. Y obviamente, si tienen a uno, están a nada de detener al otro", contó el conductor pese a que el delincuente lo liberaron horas más tarde.

"No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque, yo chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo", cerró Jorge Lanata.