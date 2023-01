Jorge Drexler aclaró que no es el embajador de la cultura afrodescendiente

Pantallazo

Semanas atrás, desde las redes de Casa de América y la Secretaría General Iberoamericana anunciaron un evento por el Día Mundial de la Cultura Africana, que se hacía en Madrid, allí comunicaron por error que Jorge Drexler era “el embajador de la cultura afrodescendiente”.

Tras verse envuelto en un escándalo, el cantante uruguayo subió un video, donde aclaró que él no era el representante de ese colectivo y aprovechó para hacer un descargo. “Se daba a entender, por una redacción realmente muy equivocada, que yo era el embajador de las culturas afrodescendientes, lo cual es un disparate”, comenzó el músico

“No solo no lo puse yo, sino que nunca lo hubiera permitido que se pusiera. Por lo tanto, a las pocas horas, cuando mi equipo lo vio, inmediatamente pedimos que lo bajaran. Segib hizo ayer donde se pudo ver una disculpa, no sé si fue suficiente porque a mi no me corresponde, no fui el que metió la pata”, agregó.

“Quiero aclarar que eso hizo mucho daño a la colectividad afrodescendiente de Uruguay, que tienen sus propios representantes, embajadores y sus propios artistas, colegas míos, de una musica que amo, como es el candombe”, destacó.

Luego, el cantante uruguayo contó que se decidió bajarse del panel y sólo subió al escenario para presentarle a la audiencia a la comparsa uruguaya La Melaza, que era parte del encuentro y tienen una canción en conjunto.