Jorge Drexler: “El odio genera muchos 'likes', tiene más resonancia”

El cantautor uruguayo Jorge Drexler retomó su gira de recitales luego de verse cancelada por la pandemia del coronavirus. Drexler se encuentra en Valencia, donde dio comienzo a sus shows, y fue entrevistado por el periódico digital valenciano Las Provincias.

El cantautor uruguayo presenta estos días su nuevo tema "La guerrilla de la concordia". Entrevistado en el citado medio, Drexler dijo que ha sido "muy complicado" para él la suspensión de shows y lo que la pandemia conllevó. "Al principio esta situación me generó un bloqueo. Llevo sobre los escenarios treinta años, para mí son imprescindibles porque creativamente cuando compongo y escribo, visualizo el escenario, el contacto con el público. Cuando dejé de tocar en vivo, me costó mucho componer. Mi sistema no arranca, pero empezamos la gira, y mi cabeza comenzó a moverse", aseguró.

Con respecto a la situación laboral en pandemia, Drexler dijo que "laboralmente, ha sido durísimo para la industria porque ha golpeado a un sector que vive de juntar gente en espacios cerrados". "Todo el mundo del arte lo ha pasado mal. Pero en el caso de los autores como yo, hemos podido trabajar en proyectos de composición, hacer otras cosas y recibir algunos ingresos por los derechos de autor. Pero quienes peor lo han pasado han sido los técnicos. Por eso, en el confinamiento, todo mi equipo nos llamábamos y nos comunicábamos", añadió.

Con respecto a su nuevo tema, "La guerrilla de la concordia" y la necesitad de un tema así en momentos de crispación comentó: "Odiar es siempre mucho más sencillo. Lo difícil es amar, acercarte a una persona. El odio simplifica. Nuestra especie va evolucionando en el terreno de la empatía pero en todos lados quedan algunos manotazos de ese abogado de un viejo sistema de discriminación que está agonizando. Cada vez nos abrimos más, hay más aceptación de las diferencias y de la diversidad, pero no es un proceso lineal. Hay muchos proyectos que fomentan la concordia que tenían éxito y seducían a la gente. Pero en el ámbito político otras ideas se han convertido en armas arrojadizas que encima son facilonas. Además, las redes sociales son una lanzadera de odio. El odio genera muchos 'likes', tiene más resonancia".