Jorge Baillo respondió a la murga que insultó a su programa: “Ahora somos siete vejigas”

Pantallazo

Hace 23 años Jorge Baillo está al frente del programa Rumbo a la cancha, que se emite por VTV. En los últimos días, el conductor fue mencionado por la murga Gente Grande en el Concurso Oficial de Carnaval y no le gustó para nada el cuplé que habla de su programa.

“¿Vos te acordás lo que era antes para hacer un programa? Ponés al señor Baillo con tres vejigas, medio kilo de masitas, cinco horas hablando de fútbol, una maravilla. Dejen de robar la plata y abran paso que llegamos los verdaderos influencers, los influencers de antes”, dice la murga Gente Grande sobre Baillo y Rumbo a la cancha.

El presentador estuvo como invitado en Algo contigo y le respondió a la murga por calificar a los panelistas de Rumbo a la cancha de vejigas. “Mi enojo no viene por eso. A mí no me gusta cuando insultan. No acepté lo que vino posterior a esto. Que dicen: ‘Dejen de robar, ahora vinimos los verdaderos influencers’. Me molestó que dijeran eso”, comenzó Baillo.

“Que alguien diga que robamos, yo me sentí aludido. Yo dije que ojalá ellos, en 23 años, están de la misma forma como yo, estuve laburando a muerte […] Me invitaron para que yo fuera al Teatro de Verano, pero no podía. Les dije que cuando fueran a Liverpool los iba a ver y les llevaba masitas, pero no del 91”, destacó.

Luego, el comunicador bromeó y cerró con lo siguiente: “Ahora, en vez de tres vejigas somos siete. Quedó todo bien, desde el punto de vista que los vejigas, lo sobrellevás. Lo otro si no me gustó, si hay algo que no hice en mi vida fue robar”.