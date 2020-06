Jorge Baillo jugó al fútbol con Víctor Hugo Morales en cuarteles militares: "Íbamos todos"

Pantallazo

Montevideo Portal

Entrevistado por "Hacemos lo que podemos", Baillo comparó su "Rumbo a la Cancha" con "Polémica en el Bar", que en su momento le sirvió de inspiración. "No quería hacer algo similar. Quería tener algo mío, propio, donde se mezclaba un poco lo de 'Polémica en el Bar' y también lo de 'El Perro Verde', esas entrevistas fuertes. Yo soy muy frontal, entonces dije: 'Qué mejor que en un boliche'. Cuando yo todavía no era el propietario del espacio, siempre quise que fuera un boliche, que es como está ahora. Que lo empecé hace tres años, cuatro, cinco, cuando pasó a ser mío".

Recordando su llegada a los medios, contó que le pidió a su hermano Walter, que era árbitro de básquetbol, el teléfono de Víctor Hugo Morales. "Lo llamo por teléfono un día a Canal 4, a Telenoche", contó. "Le digo: 'Mirá, yo la ilusión que tengo es la de poder integrar el grupo periodístico'. 'Hacé una cosa', dice, 'andá para el estadio centenario el sábado y me esperás a mí, que llego a las tres de la tarde'". Así empezó a aprender el trabajo de vestuario junto al "Tarta" Vanrell.

"Así fui un par de partidos aprendiendo", continuó. "Un día el Tarta Vanrell se pone a hablar con alguien y me dice: 'Cualquier cosa me llamás'. Yo tenía los papelitos de los suplentes, de los titulares, etcétera. Empieza el partido. Diez, quince, veinte minutos y se lesiona alguien. El tarta estaba a diez metros y había cambio en nacional. '¡Tarta!', le grito. 'Por favor decile que hay un cambio'. Él estaba hablando y decía: 'Ya voy, ya voy'. Entonces, Víctor Hugo dice: 'Cambio en Nacional'. 'Sí, señor, cambio en Nacional. Ingresa fulano, se va lesionado mengano'. Silencio. ¿Y este quién es? Qué se iban a acordar de que yo estaba con el Tarta. Vino hasta Pototo, que era en aquel entonces el técnico, y me dice: '¿Quién salió?'. 'Yo. ¿Qué pasó?'. 'No, nada. Queríamos saber quién era el que había salido'. Vino el tarta y dijo: 'Sa, sa, sa, salió fenómeno'. Y a partir de ahí empecé a hacer vestuario".

La siguiente pregunta fue acerca de cómo veía a Víctor Hugo Morales a la distancia. "Siempre fue un tipo muy frontal". Y cuando le preguntaron por sus vínculos con los militares en la dictadura, agregó: "En esa estaba yo".

"Íbamos a jugar, sí, al fútbol, a los complejos militares. Íbamos todos: iban los dos hermanos, todos los que estábamos. Éramos una troja", explicó. "Íbamos los sábados de mañana, pero eso no es para atribuirle cosas a Víctor Hugo. Me parece que fue para hacerle más daño aún del que se le pudo haber determinado por tener sus ideas".

Siguió: "Hoy en la Argentina él es un gran crítico, en su momento también. Yo le hice una nota yendo a Buenos Aires, no hace mucho tiempo, hará tres años o cuatro. Era para 'Rumbo a la Cancha'. Una nota que levantaron varios y también tuvo una parte en algún libro hecho por algún argentino. En la casa de los desaparecidos, allá en Buenos Aires. Fui y le hice ahí la nota, él fue el que eligió el lugar".

"Ahí mismo fue cuando le pregunté: '¿Vos recibiste un millón de dólares de Cristina Kirchner?'. O del otro Kirchner. Me dice: '¿A vos te parece que si hubiera recibido un millón de dólares yo estaba haciendo lo que hago?'. 'No sé, Nene', le digo. Nene le decíamos a Víctor Hugo. 'Yo tengo que preguntártelo y por supuesto que yo sabía la respuesta, que me ibas a decir que no. ¿Y qué le decís a esos que te dicen que sí?'. 'Que comprueben que efectivamente me lo dieron'. Y ahí sí, soy sincero, sinceramente no sé. Me quedó la duda. Para siempre me quedará la duda. No vuelvo a preguntar más yo al respecto". Y remarcó: "Yo tenía la duda de antes y en ese momento no me quedé conforme con la respuesta".

Mirá la entrevista completa:

Montevideo Portal