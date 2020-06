Joaquín "Pollo" Álvarez habló del detalle de su intimidad que se hizo público

Pantallazo

Hace pocos días en "Modo Pillo", el programa de LaX.uy, estuvo invitado el conductor argentino Joaquín Álvarez, más conocido como "Pollo", encendiendo la polémica sobre quién es el dueño de las mañanas en la TV del vecino país.

Jimmy Castilhos había armado la promoción con el título "Hoy en 'Modo Pillo': El dueño de las Mañanas en la TV Argentina", lo que motivo un rápido comentario en redes del señor Ángel De Brito. "El Dueño de las mañanas soy yo", escribió el angelado chimentero, rubricando su pretendido lugar en el competitivo ranking de la televisión argentina. A lo que el Pollo declinó entrar en controversia y simplemente dijo: "Sí, es Ángel de Brito".

Más adelante, Jimena Siri y Jimmy comentaron que es vox populi en los pasillos de los canales un detalle personal del Pollo que lo ha destacado de otros mortales, y refiere a un personaje llamado "Ernesto". A lo que el Pollo contestó: (riendo) "Ernesto es el nombre que mi esposa le puso a mi miembro como parte del juego íntimo de toda pareja tiene, y que ella hizo público en redes y se viralizó. Se hizo famoso. Así que todo el mundo cuando me pregunta si estoy bien, luego me dicen: '¿Y Ernesto?', o me preguntan: '¿Cómo anda Ernesto?', y yo les contesto 'Ernesto siempre viene conmigo'".

Comentó que tuvo una etapa de actor de tiras, como "Rebelde Way": "Tuve una etapa frustrada de actor de telenovelas y tiras, hacía un bolo en esa serie (por Rebelde Way) que fueron 8 emporadas. Solo actué en un capítulo, ni me acuerdo en que año fue".

Jimena le preguntó si lo habían llamado este año para hacer una tira, a lo que Álvarez respondió: "Me llamaron para hacer una tira, me ofrecieron un papel importante, pero siento que hace tiempo estoy conduciendo un programa de televisión, y quiero consolidar esa parte. Y por más que la idea sea tentadora o divertida, si yo conduzco un programa en un Canal de TV y hago una novela, siento que pierde peso alguna de las dos, y en este caso la que más me interesa es la conducción. Por ahora dije que no, en algún momento lo voy a hacer", recalcó el comunicador argentino.

Para cerrar, se le consultó si había tenido un romance con Silvina Escudero. Pollo respondió rotundamente: "No, no tuve ningún romance con la señorita Escudero, se me atribuyeron muchos romances en esos años pero no son ciertos".

por Gustavo Descalzi