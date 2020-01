Joaquín Furriel, en Punta del Este, muy cerca de una joven modelo uruguaya

Pantallazo

A dos años de su separación de Eva de Dominici, no se ha relacionado sentimentalmente con nadie al actor Joaquín Furriel. Hasta ahora.

El artista, de 45 años, fue fotografiado en el parador La Susana de Punta del Este con Manuela Bozoglian, una joven uruguaya, modelo y estudiante de psicología.

¿Están en pareja hace mucho? ¿Se están conociendo? ¿Son solo amigos? Todas preguntas que todavía no tienen respuesta. Eso sí, la joven dijo en entrevista con la revista Couture que le encantaría casarse con el amor de su vida: "Miro películas, me identifico, pero soy inestable, cuando siento que estoy ahí baja muy rápido. Tengo que aprender a ceder y a no idealizar, el tema es cómo". Quizás Furriel sea ese amor.