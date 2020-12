Jimena Barón tras versión que espera un bebé con el Tucu Lopéz: "El culo tengo embarazado"

Pantallazo

En "Los ángeles de la mañana", Ángel De Brito revela una conversación que tuvo con Jimena Barón y desmintión los rumores de que espera un bebé con el Tucu López.

"Descarto de la noticia de embarazo a Jimena Barón porque hablé ayer con ella. Muchos me decían 'está embarazada la Cobra'", comienza el conductor.

"Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? El culo tengo embarazo. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", concluye periodista.