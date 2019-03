Jimena Barón sufrió un episodio de violencia en la vía pública

Pantallazo

Jimena Barón sufrió un episodio de violencia machista a plena luz del día en el centro porteño de Buenos Aires.

La propia actriz compartió lo sucedido en su cuenta de Twitter y relató con lujo de detalles lo que vivió.

"Un hombre, con 3 nenas hermosas en el auto y su mujer al lado, me insultó de arriba a abajo porque no vi que estaba en la fila para cargar nafta. Le pedí que no me insulte y se terminó bajando del auto para decirme barbaridades en la cara enfrente de su familia entera", comenzó Jimena.

"Sí, puso freno de mano y se bajó del auto como para cagarse a piñas. Me la aguanté mientras miraba cómo las nenas a 5 centímetros me reconocían. Me ayudó la gente del ACA de Palermo. Sigo temblando. Así estamos", completó la artista.

Minutos más tarde, la cantante tuvo miles de respuestas en apoyo a ella y a las acompañantes del hombre agresor.