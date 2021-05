Jimena Barón sobre su vuelta con Caiazza: "Me hizo tan bien leer la noticia de que c… "

Pantallazo

La actriz desmiente rumor de reconciliación fiel a su estilo y sostiene que "si estuviera teniendo sexo no me sacaría tantas fotos desnuda".

Luego de que en el programa de La previa de la academia Celeste Muriega asegurara que Jimena Barón tuvo un reencuentro pasional con Caiazza, la actriz desmiente todo en un audio sin flltro de LAM.

"Dios, ¡mirá qué lindo! Me hizo tan bien leer la noticia de que estoy cogiendo alguien, pero la verdad es que no, no, no. Para información más precisa, no estuve con nadie desde que me separé. Hace más de dos meses que no estoy con nadie. Está bueno que digan el chimento, por ahí alguno se pone celoso y me escribe", comienza la jurado.

"No sé de dónde sacan las cosas. ¡Es una cosa insólita! Si estuviera cogiendo no me sacaría tantas fotos desnuda, porque estaría ocupada", cierra la cantante.