Jimena Barón sobre el parto de Momo: “Fue en un baño de Italia, no llegué a la pileta"

Pantallazo

Invitada al living de Susana Giménez, Jimena Barón contó en detalle el inusual parto que hizo para tener a su hijo mientras estaba en pareja con Daniel Osvaldo.

"Tuve a Momo en Italia en el baño de mi casa. ¡Te juro!", lanza la artista.

"Es que me dan pánico la anestesia y las agujas. Lo del baño fue casualidad, en realidad. Yo fui a ver unas clínicas y todas mis amigas de mi edad iban a cesárea y yo no entendía bien por qué Me dio pánico que me abran o aceleren el parto. Por eso, decidí tenerlo en mi casa", agrega la actriz.

"Yo estaba en el baño, haciendo pis. Ahí me dijeron ¿vamos a la pileta de parto? Yo había pagado una pileta de parto, que me salió un huevo todo. La idea era un parto en el agua, pero no llegué nunca, nació en el baño. El parto fue en italiano, en inglés y en español porque estaban el papá de Momo, una partera inglesa y una italiana. Lo quiero llevar a dónde nació pero es raro mostrarle un baño", cierra la cantante del hit La Cobra.