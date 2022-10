Jimena Barón sacó nuevo tema con palito a Gianinna Maradona: "Yo lloraba y ella lo robó"

Pantallazo

Jimena Barón volvió a su carrera musical y sorprendió a todos con el lanzamiento de su nueva canción titulada La araña. En la letra, la cantante cuenta la traición que sufrió de parte de una examiga. Inmediatamente, los fans se dieron cuenta que la artista se refería a Gianinna Maradona, quien hasta hace poco estuvo en pareja con la expareja de la actriz, Daniel Osvaldo.

Después de su escandalosa separación, el futbolista fue en búsqueda de la hija del Diez, quien a la vez, estaba unida por una amistad con Barón por Dalma Maradona. En el videoclip, a la estrella se la ve rodeada por una mujer, vestida de negro cual araña y con un aire similar a Gianinna.

“¡Y volvimos! ¡Tengo este disco en el vientre hace más de 2 años! Se siente un gran alivio, una felicidad inmensa, mucha emoción y finalmente libertad”, expresó Jimena Barón en su cuenta de Instagram para anunciar este lanzamiento. “Este es solamente el comienzo, uno de los tantos capítulos de un proyecto largo, profundo, íntimo, complejo, lleno de emociones, dolores, decepciones, alegrías, traiciones, tristezas, felicidad y esperanza, lleno de todo lo que tenía guardado en distintos lugares del alma y necesitaba sacar, cantar, ponerle música, explorar y compartir, siempre es un alivio compartirlo, adentro tarde o temprano hace mal”, reveló en las redes Jimena.

“La música me da la oportunidad de volver felices momentos que no lo fueron e inmortales alegrías que quiero eternas. Me invento finales, perdono, celebro, me río, bailo, y si del otro lado a alguien le sirve todo esto para algo parecido, gané de nuevo”, cerró en en el post la actriz.