Jimena Barón prendida fuego: arriba de una cama y vestida de gata

Pantallazo

La modelo y cantante se animó a una creativa foto que no demoró en cosechar miles de comentarios y 'Me Gustas'.

No para

Jimena Barón es muy activa en redes sociales y el Instagram es su medio favorito para compartir las producciones fotográficas de la que es parte.

Si algo no se le puede negar, es su capacidad de inventiva y de buscar formas para no repetir las fotos. Tampoco que todas y cada una de sus publicaciones generan impacto en sus seguidores, que no paran de comentar.

Ahora se animó a un post junto a Matías Napp, su coach de baile, y Mauro Caiazza, su compañero de baile y ¿novio?, que ya cosechó más de cien mil ‘Me Gustas'. "Last night", escribió en la primera foto en la que se ve vestida de gata y arriba de una cama.