Jimena Barón niega reconciliación con Osvaldo: “No estoy embarazada ni volví con nadie”

Pantallazo

La actriz hizo un descargo en las redes y aclara que ya no está viviendo más con su ex pareja.

Tras varios rumores de que Jimena Barón se reconcilió con Daniel Osvaldo y estaban en busca de otro hijo, la cantante niega estas versiones en sus redes.

"No estoy embarazada. No volví con nadie. Volví a mi casa porque estoy con un tratamiento en el hombro que me lo lastimé, ayer me lo pincharon y tengo que volver para que me lo pinchen. Está todo bien", comienza la actriz en un video que hace viral Ángel De Brito.

"Re aburrido que esté todo bien, pero está todo bien", cierra La Cobra.

“Esta todo bien. Perdón “jajajaja pic.twitter.com/Q7jlVCzR1H — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 9, 2020