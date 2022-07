Pantallazo

Jimena Barón apuntó contra Osvaldo: "Me costó darme cuenta que estaba para más en el amor"

Tras muchos idas y vueltas en su relación conflictiva con Daniel Osvaldo, Jimena Barón hizo una sentida reflexión del amor, con un palito para el futbolista.

"¿Sabés qué es lo qué pasa cuando decidís que estás para más? Recibís más", comenzó el descargo tras escalar un cerro.

"Hoy recordé esa frase cuando me costaba subir y después podía un poco más. Cuando llegamos arriba, miré alrededor y me di cuenta de que también me siento en otro lugar como persona, con mis vínculos, mi maternidad, mis tiempos, mis modos y sobre todo mi relación conmigo misma",destacó la cantante.

"Me costó mucho darme cuenta (y después aceptar) que estaba para más, sobre todo en el amor, como hija con mi viejo y en mi trabajo", agregó la actriz.

"Después de verlo y aceptarlo me costó mucho soltar las broncas, pero con bronca no se llega, se llega poniendo límites que suelen doler y tomando la decisión de que simplemente uno está para más", explicó la artista argentina.

"Y siempre para arriba, porque incluso cuando parece que no, se llega", concluyó Jimena.