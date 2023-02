Jéssica Zunino sobre su romance con Kairo Herrera: “Estamos conviviendo”

Pantallazo

Desde que Jessica Zunino y Kairo Herrera blanquearon su relación con un video a los besos en las redes, el amor creció cada vez más. La pareja estuvo de vacaciones por la costa uruguaya, cuando el conductor subió la primera selfie con la actriz y la calificó como una “compañera de fierro”.

La odontóloga estuvo de invitada en el programa Algo contigo y contó con lujo de detalles cómo nació el amor con el músico y el gran paso que dieron en la pareja, en tan pocos meses.

“Nos encontramos de casualidad. En un momento me cruzo a Kairo y le digo: ‘¿Qué hacés acá?’ y me dijo: ‘Nosotros tocamos’. Nunca había escuchado la banda de Kairo, Los cuatro cuervos [...]. Escuché medio tema y me fui”, dijo la exvedette sobre su encuentro con el presentador en un recital en Atlántida.

“Al otro día, fui a trabajar, y a media mañana me llega un mensaje por Instagram de él y me dijo: ‘Tan horrible estuvo que te fuiste ese día’. Empezamos a hablar, pero no pasó nada. Hasta que en un momento coincidimos en un evento y ahí empezamos hablar y a vernos”, reveló.

“Estamos conviviendo. Tenemos dos casas, una en Shangrilá y otra en Tres Cruces. Vamos y venimos en las dos. Tenemos dos casas hasta que nos unifiquemos en una sola. Hay un tema de contratos y cosas”, explicó.

Luego, la actriz dijo que el artista compuso una canción dedicada a ella: “Me escribió un tema. Se llama ‘Relámpago’. Así él me describe que aparecí en su vida: un relámpago, imprevisto”.

Más adelante, la artista confesó que Herrera fue el primero en avanzar en la relación: “El primer beso fue en mi casa. Fuimos después de un evento, cuando se iba me dio un beso, pero no fue todo tan fácil. No soy una mujer fácil, soy complicada. El que quiere celeste, que le cueste, acá no hay nada fácil”.

Sobre la posibilidad de comprometerse con el músico, Zunino adelantó que podría suceder este 2023 y a modo de chiste le dijo a Carballo que la tenía que volver a invitar al programa más adelante porque volvía con más noticias.