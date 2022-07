Jessica Chastain reclama por aborto en EE.UU. y hace ‘fuck you’ al Día de la Independencia

Luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973, muchas celebridades de Hollywood se manifestaron en contra de este fallo y manifestaron su repudio a través de las redes sociales.

La decisión implica que cada estado puede deliberar si mantener o no el derecho reproductivo. Esto revoca tanto la sentencia conocida como "Roe versus Wade", acordada hace 49 años, que protegía el derecho al aborto en todo el país, como otra resolución de 1992, "Planned Parenthood versus Casey", que reafirmaba dicha protección, pero permitía a los estados establecer regulaciones sobre el proceso.

En el marco de la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos, la actriz Jessica Chastain, publicó un tuit que se hizo viral en la red: “Feliz Día de la “Independencia” de parte mía y de mis derechos reproductivos”.

Happy “Independence” Day from me and my reproductive rights. pic.twitter.com/GoIuu4JhAq