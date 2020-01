Jennifer Aniston y Brad Pitt protagonizaron el momento más comentado de los SAG Awards

Una ceremonia en la que Brad Pitt y Jennifer Aniston acapararon toda la atención, ya que la expareja se reencontró y protagonizó el momento más comentado de la gala.

El actor se hizo con el premio al mejor actor de reparto por su papel en "Había una vez en Hollywood" y ofreció un discurso de lo más divertido. "Voy a agregar esto a mi perfil de Tinder", bromeó ante la atenta mirada de Aniston, quien fue captada por los fotógrafos sonriendo por la victoria de su ex.

"Seamos honestos, ha sido un papel difícil: un tipo que se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa", continuó el actor sobre su rol en la cinta de Quentin Tarantino.

Minutos después, Aniston subió al escenario a recoger la estatuilla como mejor actriz dramática en televisión por "The Morning Show". En esta ocasión, Pitt siguió el discurso de la intérprete desde una pantalla en el backstage y se mostró de lo más atento a las palabras de la protagonista de "Friends".

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z