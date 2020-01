Jazmín Laport: “Soy partidaria de enamorarme de la persona, no del género”

Pantallazo

Tiene 24 años y ya ha hecho de todo: modelaje, cine, teatro, televisión... Hablamos de Jazmín, la hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez.

Esta temporada estival 2020 la encuentra encima del escenario con la obra Burlesque Baires Show, donde actúa junto a su madre y es dirigida por su papá.

"Es un placer estar otra vez sobre el escenario con mi mamá y con mi papá de director, sobre todo porque me llevo muy bien con ellos y es una oportunidad única", contó la joven en entrevista con Ciudad Magazine.

Luego de hablar de lo bien que se lleva con sus padres y lo mucho que le gusta actuar y cantar, la artista se animó a hablar del corazón.

"Del medio no se me acercó nadie, pero he tenido arrimes por ahí... Lo que me sucede es que hay gente que me observa mucho pero no se acerca. Yo no sé si miran porque hay algo que les llame la atención y les da miedo y no vienen. Igual, si alguien me gusta soy de invitar a salir o encarar", detalló, pero aclaró que no usa aplicaciones de citas.

También se animó a describir a su "alma gemela": "Sería hasta unos siete años mayor que yo, de personalidad fuerte, divertido y compañero en cuanto a mi profesión. En cuanto al físico, admito que me gustan más los morochos, pero soy más de llevarme por la personalidad del otro. Soy partidaria de enamorarme de la persona, no del género, no importa si es un hombre o una mujer. Si bien todas mis parejas fueron hombres, bienvenido sea si me llegara a enamorar de una mujer".