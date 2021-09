Javier de Miguel "enganchadísimo" con la China: "Él está súper enamorado"

Pantallazo

En el progrograma de Mitre Live, Juan Etchegoyen reveló todos los detalles del romance de la China Suárez y Javier de Miguel.

“Alguien muy cercano al modelo me dijo: 'Él está enganchadísimo con la China y súper enamorado'. Yo lo voy a poner en potencial porque no me consta pero confío en la persona que me lo dice”, comenzó el periodista.

“Es una frase fuerte que además en este contexto de rumores de romance suena todavía más resonante. ¿Será el nuevo enamorado de la China o nuevo novio? ¿Qué será en la vida de la China este muchacho español?”, cerró.