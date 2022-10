Jamie Lee Curtis: “Tengo una hija trans y hay gente que la aniquilaría por existir”

Pantallazo

Jamie Lee Curtis marcó una época fundamental para las películas del género de slasher y se consagró como la verdadera Screem Queen a partir de sus grandes actuaciones en las la saga de terror de Halloween.

La actriz aprovechó la promoción de Halloween Ends para hablar que tiene una hija trans y que le preocupa el odio que recibe en las redes sociales solo por el simple hecho de existir.

“Tengo una hija trans. Hay amenazas en contra de su vida por su sola existencia como ser humano y hay gente que quiere aniquilarla”, señaló en diálogo con la Cadena Ser.

“El nivel de odio, como si no hubiésemos aprendido del fascismo, es terrorífico. Hay que usar nuestras voces para que se les preste atención a estas cosas y pelear en contra de ellas”, sentenció la estrella de Hollywood.

En 2021, Ruby le confesó a su mamá Jamie Lee Curtis que se sentía mujer.

“Fue un poco complicado solo por el hecho de tener que contarles algo que no sabían. Fue algo intimidatorio, pero al mismo tiempo no sentí miedo porque me han aceptado siempre como soy, durante toda mi vida”, contó la joven de 26 años a la revista People.

Desde entonces, la actriz se convirtió una gran activista por el movimiento LGBTQI+ y gran defensora de los derechos de las personas trans.