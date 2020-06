J.K. Rowling y su halago a Stephen King que borró poco tiempo después

En el universo Twitter, cualquier interacción tiene consecuencias... y pueden ser muy diversas. Esa lección la ha aprendido Stephen King, que tras retuitear un mensaje de J.K. Rowling en la que la autora, acusada de transfobia, hablaba sobre los derechos de las mujeres, ha tenido que aclarar su postura sobre las personas transgénero, dejado a Rowling sin el apoyo que la autora de Harry Potter creía tener por su parte.

Hay que recordar que hace un par de semanas, Rowling levantó la polémica al exponer su opinión sobre la identidad de género. "Si el sexo no es real, la realidad global vivida por las mujeres es eliminada. Yo conozco y amo a personas trans, pero eliminar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odiar", tuiteó Rowling a principios de mes, un mensaje que le valió acusaciones de "transfóbica", "TERF" (siglas en inglés de Feminista Radical Trans-Excluyente).

Hace pocas horas, la autora respondió a las críticas recibidas con una nueva serie mensajes en los que, además de asegurar que ha recibido mensajes de odio y que diversas autoridades le han manifestado "su preocupación por los objetivos y métodos del activismo trans actual", Rowling citaba a una escritora feminista: "Andrea Dworkin escribió: 'Los hombres a menudo reaccionan a las palabras de las mujeres (habladas o escritas) como si fueran actos de violencia; a veces los hombres reaccionan a las palabras de las mujeres con violencia'. No es reprochable que las mujeres hablen de sus propias experiencias, ni deben sentir vergüenza por hacerlo".

Andrea Dworkin wrote: ‘Men often react to women’s words—speaking and writing—as if they were acts of violence; sometimes men react to women’s words with violence.’ It isn't hateful for women speak about their own experiences, nor do they deserve shaming for doing so. 8/9