Ivana, hermana de Mauro Icardi, atacó a Wanda Nara: “Sin ella hubiera conseguido más”

La hermana de Mauro Icardi, Ivana Icardi, arremetió en Twitter contra la esposa del futbolista, Wanda Nara, y aseguró que si ella no estuviese en medio de las negociaciones de contratos del futbolista hubiera tenido una mejor trayectoria.

Ivana Icardi escribió en la red social que vio un programa de la televisión argentina en donde se decía que su hermano conseguía los contratos gracias a Wanda Nara, quien es la representante del futbolista.

Sin embargo, ella discrepó con ese comentario: "Lo único que ha hecho ha sido cagarle la carrera".

"Sin ella ya hubiera conseguido mucho más", añadió.

Además, la hermana del jugador continuó con sus descargos entre los que señaló que Wanda Nara arruinó la imagen de Icardi.

Ay chicos, vi la nota de confrontados... de todo lo que dijeron lo que más me hizo reir fue que Mauro consigue los contratos gracias a una persona que lo único que ha hecho ha sido cagarle la carrera! Sin ella ya hubiera conseguido mucho más??no sean ingenuos

Y sobre todo! No le hubiera arruinado la imagen como lo hizo durante tantos años.. saben lo que es ver como insultan y defenestran a tu hermano? ??pero NO, ella quería seguir facturando a costa del ex ??????