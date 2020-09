Iván Rodríguez, director de "El Señor de los Cielos", quiere filmar en Uruguay

Pantallazo

El director mexicano Iván González, conocido por su trabajo en Disney y por ser unos de los directores de "El Señor de los Cielos", serie que se vio en Uruguay, se encuentra en proceso de filmación de su nuevo trabajo, "Home Sweet Home", y dijo al respecto: "Es una película de suspenso que narra una historia que se relaciona con lo que hemos pasado este tiempo, y sobre esa psicosis interna cuando tienes un encierro total. Mucha gente en la soledad empieza a generar ansiedad, pánico, miedos, así es que nuestra protagonista Elizabeth va sufriendo esas alteraciones y comienza a tener un vínculo con un personaje producto de su imaginación. No puedo contarte más, pero la historia es atrapante", adelantó el director entre risas.

Esta película está producida por MATTE Pictures, que tiene al frente a nuestro compatriota Ángel Cassani, y comentó sobre esta nueva producción: "Esta película se realiza en una única locación, son unos 50 técnicos y 4 actores, por tanto se adapta perfectamente a la nueva normativa. Hay un protocolo que respetar. A la entrada al set y luego de la desinfección, se hace la toma de temperatura y todos debemos estar con tapabocas. Van ingresando por rubro, por ejemplo: arman luces y salen por un lado y por otro ingresa el otro grupo de cámaras, terminan y salen e ingresa sonido, y así, vamos por turnos. Eso hace que en una jornada se pueda hacer menos escenas que antes, y se encarezcan los costos de filmación, pero es la única manera de poder trabajar con seguridad", declaró el productor uruguayo instalado en Los Ángeles hace más de 12 años, donde ha producido películas, documentales y series para el circuito comercial, cultural y para las plataformas.

Además, dijo Cassani: "La elección de Iván Rodríguez no es casualidad. Hacía tiempo que quería trabajar con este gran director y tengo ganas de invitarlo a Uruguay para que lo conozca, y capaz lo convenzo de dirigir alguno de los proyectos que tengo pensado", a lo que el director Rodríguez redobló la apuesta y dijo: "Sería un honor para mí, no conozco Uruguay, y quiero viajar en cuanto se pueda. Ángel (Cassani) me ha contado mucho de tu país, de la Colonia del Sacramento, de Montevideo, de Punta del Este, que es como un estudio abierto para filmar, y ojalá coincidamos en un proyecto para hacer ahí, tengo muchas ganas. Quiero filmar en Uruguay, y probar una comida típica, el famoso chivito", comentó entusiasmado el director de cine.

A propósito de los proyectos que involucran a nuestro país, Cassani dijo: "Es algo que tengo en carpeta, lamentablemente la pandemia ha retrasado muchos proyectos en toda la industria, y hoy en día hay que volver a repensarlos. Uruguay está lejos del circuito. Eso hace que llevar alguna figura de renombre internacional sea extremadamente costoso. Pero por otra parte hay muy buen equipo técnico para contratar en el país, eso es un respaldo para la producción y hay recursos humanos de excelente calidad. Uruguay debería apuntar a generar un gran polo de producción, que se pueda visualizar desde acá, porque tiene todo lo que se necesita, y unos paisajes increíbles. Incluso con la ley de incentivos al sector, que es una herramienta necesaria para coproducir y ayudar a amortiguar los altos costos en trasladar una producción desde Hollywood al Rio de la Plata. Por eso quiero viajar antes de fin de año a visitar lugares y repensar cómo adaptar algún proyecto, para invitar formalmente a Iván (Rodríguez) a que visite por primera vez nuestro país, se entusiasme y acepte filmar en Uruguay, sería un gran privilegio", finalizó el productor y compatriota Ángel Cassani, que espera poder presentar su nueva película Home Sweet Home a comienzos del 2021.

Por Gustavo Descalzi