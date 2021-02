Insomnio en red: Tinelli chatea de madrugada con sus seguidores en Instagram

Pantallazo

Son las 4 y no puedo dormir

Marcelo Tinelli se dejó caer en la "nueva moda" de Instagram, en la que algunos famosos aprovechan la relativa soledad de la madrugada en las redes para chatear con aquellos seguidores que permanecen despiertos.

Según informa Ciudad.Com, el creador de Video Match sorprendió a los followers al ponerse a chatear a una hora tan inusual como las 04.00.

"Estoy tomando café en una noche de insomnio", escribió el conductor, luego de que alguien le preguntara cómo estaba. De inmediato se armó una conversación a varas voces donde no faltaron preguntas sobre ShowMatch y La Academia, el formato que estrenará en el programa. "Fue idea mía y va a tener entre 20 y 22 participantes", contó sobre la competencia que reemplazará al Bailando.

Las preguntas personales fueron capítulo aparte, y en el ida y vuelta Marcelo que los tatuajes de su hija, Cande Tinelli le "fascinan", que a la hora de sentir la ausencia de seres queridos extraña a " los viejos" y, con humor, aseveró que no hay más chances de volver a ser padre. "Fábrica cerrada", expresó.

En otro orden de cosas, dijo estar dispuesto a vacunarse contra la covid. "Me la pongo sin dudar. Obvio, después que se la hayan aplicado al personal esencial que está en la primera línea de la batalla contra el virus", afirmó, en tanto que desestimó la posibilidad de ser presidente de la Argentina, aunque no la de participar en política. "Me gustaría algún día incursionar en la función pública, pero en un cargo ejecutivo diferente", escribió.