Inaugurando la novedosa tecnología de los números arábigos en el título

Siete días en el multiverso

Esto significó un esfuerzo de parte de la empresa y del redactor de estas columnas, que solicitaron un préstamo al BID para poder adquirir estas diez nuevas imágenes, que detallamos a continuación:

Con el uso de estos números "arábigos" se reduce drásticamente la cantidad de caracteres en el título de cada columna, evitando problemas de paginación. Tenemos previsto un cóctel para presentar en sociedad a este set, pero todavía no hemos conseguido un horario disponible en el Auditorio Nacional Adela Reta. Cuando esté confirmado, se informará por este mismo espacio.

El nuevo rey

Ahora sí, pasemos a la información poña (pop+ñoña, que hace semanas no lo explico). En esta oportunidad el grueso del espacio estará dedicado a la carrera de un guionista que apareció en el radar de los lectores de historietas hace relativamente poco tiempo y no solo se convirtió en un peso pesado, sino que incluso logró poner una patita en Jólibu. Hablemos de Tom King.

Después de un pasaje como interno en DC Comics y Marvel, King se unió a la CIA y trabajó siete años como oficial de operaciones de contraterrorismo. Se retiró de estos asuntos, publicó una novela de superhéroes y tuvo su debut como guionista junto a Tim Seeley en la muy recomendada Grayson.

Esta serie reimaginaba el papel de Dick Grayson (el primer Robin), quien abandonaba su identidad de Nightwing y se convertía en el agente 37, el empleado de Spyral con las mejores nalgas. Sí, en DC hay lugar para admirar el cuerpo masculino.

Su siguiente proyecto fue The Omega Men, una nueva aventura de este grupo cósmico de personajes, que guardan la galaxia de toda clase de peligros. La maxiserie de 12 números vendió tan mal (su editor bromea que fue la serie menos vendida en la historia) que la editorial anunció su cancelación en el sexto número, pero un pequeño número de lectores vocales hizo que le devolvieran el largo original. Por una vez, los gritos de los comiqueros estuvieron bien dirigidos.

De paseo por Vertigo, el sello editorial "adulto" de DC, creó The Sheriff of Babylon (12 números) junto al ilustrador Mitch Gerads, con quien comenzaría una muy creativa relación de trabajo. Aquí King volcó sus experiencias en Irak y el resultado fue una historia policial muy recomendable.

Como cualquiera en su juventud (laboral), tuvo un período de experimentación y escribió para Marvel. No vamos a culparlo. El resultado fue otra maxiserie, titulada simplemente The Vision, en la que el androide miembro de los Avengers crea una familia para sí y se muda a los suburbios. Las cosas se complican desde el primer número.

En febrero de 2016 la casa estuvo en orden, cuando DC anunció que King había firmado un contrato de exclusividad con la editorial, y al mes siguiente se supo que sería el guionista de Batman como parte del relanzamiento de todas las series bajo el paraguas de Rebirth, que marcó el regreso a la continuidad anterior, golpeada por los Nuevos 52.

Poco después saldría su más reciente maxiserie, Mister Miracle, acerca de varios de los Nuevos Dioses, panteón creado por Jack Kirby en uno de sus pasajes por DC. Recuerden este dato, porque volverá a aparecer en un ratito. Más cerca en el tiempo escribió la miniserie Heroes in Crisis, de recepción dividida, en donde toca temas recurrentes en su bibliografía como el trastorno postraumático.

¿Por qué estamos hablando de Tom King este viernes? Ya estoy por llegar. En el momento de ser designado como responsable de Batman, el guionista informó a sus seguidores que permanecería en la serie durante 100 números de salida quincenal, en los que contaría una gran historia acerca del hombre murciélago.

La semana pasada llegó el rumor, que se confirmó de inmediato, de que King había sido "removido" de la serie y que solamente llegaría hasta el número 85, veinte números antes de lo pensado (para cumplir 100 números, debido a crossovers, pensaba quedarse hasta el 105 o 106). Fueron horas difíciles para los fanáticos de DC, ya que el tratamiento del guionista no era el mejor y muchos temían que se fuera con sus geniales ideas a otra parte.

Un día después llegó la primera tranquilidad a medias: King tendrá una maxiserie de 12 números llamada Batman/Catwoman, en la que podrá cerrar su historia, que desde un comienzo giró alrededor de la relación entre estos dos personajes. Relación que incluyó una boda fallida y todo.

Por un lado, pese a que serán unos números menos, hay chances de llevar su historia al final pergeñado hace algunos años. Restaba saber si el autor seguía a gusto de este lado de la grieta superheroica. Hubo que esperar unos días, pero la respuesta parece ser positiva.

Entre los planes de Warner Bros. para estrenar películas basadas en personajes de DC Comics se encontraba New Gods, anunciada en marzo del año pasado con la directora Ava DuVernay al mando. Pues bien, hace pocas horas se supo que nuestro querido y respetado Tom King será el coguionista de la película junto a DuVernay. Esperemos que esta exposición, los dólares involucrados y el respeto a los personajes que tan bien escribió en Mister Miracle sean suficientes como para tenerlo entre nosotros por un buen tiempo.

¿Y el resto?

Robert Pattinson fue confirmado como Bruce Wayne/Batman en la nueva serie de películas dirigidas por Matt Reeves.

Dicen que Marvel quiere a David Morrisey (The Walking Dead) en varias películas de su Fase 4. No se extrañen que estén por comprar The Walking Dead y sea parte de su próximo crossover.

Hoy se estrena Swamp Thing en DC Universe, el Netflix de DC. Falta mucho tiempo para que la serie llegue por aquí, pero cumplo con nombrar al menos una vez al Netflix de DC.

