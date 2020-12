Ian McKellen, vacunado contra la covid-19: “Me siento eufórico”

El actor británico Ian McKellen, quien entre otros interpretó a Gandalf en "El señor de los anillos" y a Magneto en "X-Men", ya recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer contra la covid-19.

"Me siento muy afortunado de haberme dado la vacuna. No dudaría en recomendarlo a nadie", escribió en su cuenta de Twitter.

"Es un día muy especial. Me siento eufórico", expresó el actor de 81 años en la publicación de NHS que retuiteó.

En Gran Bretaña ya caso 140.000 personas recibieron la primera dosis de la vacuna desde el 8 de diciembre; la prioridad es para el personal de la salud y las personas mayores de 80 años.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc