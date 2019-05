Henry Cavill anunció el final del rodaje de "The Witcher" con una foto detrás de cámaras

Pantallazo

"La temporada 1 de The Witcher finalmente llegó a su fin", compartió Cavill en Instagram junto a una foto en la que aparece rodeado de manos, colocándole una prótesis. "¡Y aunque salgo haciendo una mueca, ha sido un viaje increíble! El reparto y el equipo trabajaron incansablemente durante todo el proceso, todos se volcaron, dieron lo mejor en el set y no podría estar más orgulloso de todos ustedes", agregó.

La publicación continúa agradeciendo al equipo de caracterización que dio vida al Geralt, haciendo honor a la foto que acompaña al texto.

Excepto un tráiler que muestra a Cavill como Geralt de Rivia, no se conocen detalles de la serie. Recientemente una filtración del rodaje ofreció un vistazo a las armas y armaduras, pero por el momento no hay imágenes de localizaciones ni se sabe la trama.

Si bien los fans han podido ver algunas escenas de las audiciones, la showrunner Lauren S. Hissrich aseguró que no serán spoilers de la serie. "Normalmente, al emitir una serie, el director de casting extrae escenas específicas del personaje del guión piloto para las audiciones de los actores", escribió Hissrich en Twitter. "Sin embargo, debido a que ya sabemos que internet no guarda secretos, el equipo ha creado escenas completamente nuevas para nuestros personajes principales. Están libres de spoiler, para nosotros y para vosotros", apuntó.

"Lo que significa que, si empiezan a ver escenas de 'The Witcher' en Internet en las próximas semanas, sí, ¡probablemente sean reales! Pero no, no revelarán nada sobre la historia", continuó Hissrich. "Están a salvo".

(con información de Europa Press)