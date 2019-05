Pantallazo

HBO anuncia el lanzamiento de una nueva temporada de documentales, la cual se inicia el 17 de junio hasta el 22 de julio, emitiendo un nuevo largometraje cada lunes a las 22:00hs, en HBO.

Los documentales de esta temporada también estarán disponbiles en HBO GO.

A través de estos programas, las audiencias conocerán nuevas facetas de reconocidos personajes como el boxeador Muhammad Ali y el famoso presentador de la televisión infantil estadounidense Fred Rogers. El canal también presentará investigaciones especiales sobre temas actuales y controvertidos que han acaparado la atención mundial, como el cambio climático y el abuso sexual.

A continuación, una descripción de cada programa y su fecha de lanzamiento:

WHAT'S MY NAME: MUHAMMAD ALI | 17 de junio



Realizando una crónica de la extraordinaria vida de una de las figuras más icónicas del siglo XX, WHAT'S MY NAME: MUHAMMAD ALI está dirigido por Antoine Fuqua (Training Day, la franquica The Equalizer) con LeBron James y Maverick Carter como productores ejecutivos. El documental de dos partes explora los desafíos, confrontaciones, reapariciones y triunfos de Ali, a través de grabaciones de su propia voz, y pinta un retrato íntimo de un hombre que fue una luz de esperanza para las personas oprimidas en todo el mundo. En sus últimos años, Ali fue reconocido como un ciudadano global y un símbolo de humanidad y tolerancia.

WIG | 24 de junio

WIG explora los orígenes y la influencia de Wigstock, un festival anual de drag queens, que por 20 años marcó de manera glamorosa el fin del verano para la comunidad gay en Nueva York. Dirigido por Chris Moukarbel, WIG cuenta con la participación de figuras conocidas de la comunidad drag como Lady Bunny, Charlene Incarnate, Flotilla DeBarge, Kevin Aviance, Neil Patrick Harris, Willam, Linda Simpson, Naomi Smalls y Tabboo.

THE INVENTOR: OUT FOR BLOOD IN SILICON VALLEY | 1 de julio

El ganador del Premio Oscar,® Alex Gibney (Enron: The Smartest Guys in the Room, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, galadornado con un Emmy para HBO) dirige un documental que investiga el auge y la caída de Theranos, la singular empresa multimillonaria de atención médica fundada por Elizabeth Holmes. En 2014, Theranos fue valorada en $ 9 mil millones de dólares, lo que hizo que Holmes, de quien se decía iba a ser "la próxima Steve Jobs", llegara a ser la multimillonaria más joven del mundo. Apenas dos años después, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. declaró a Theranos como un "fraude masivo", perdiendo todo su valor e dejando altas deudas.

WON'T YOU BE MY NEIGHBOR | 8 de Julio

El cineasta Morgan Neville (ganador del Oscar por 20 Feet from Stardom) examina la vida del vecino favorito de Estados Unidos: Fred Rogers. El documental cuenta la historia del pastor, titiritero, escritor y productor cuyo programa se transmitió diariamente a hogares de todo Estados Unidos durante más de 30 años. En su entrañable programa de televisión, Mister Rogers' Neighborhood (El Vecindario de Mr. Rogers), Rogers y su elenco de títeres y amigos hablaban a los niños pequeños sobre algunos de los problemas más importantes de la vida de una manera simple y directa.



AT THE HEART OF GOLD: INSIDE THE USA GYMNASTICS SCANDAL | 15 de Julio



Este documental de 90 minutos realiza una profunda investigación sobre el escándalo de abuso sexual que sacudió al mundo deportivo en 2017. El programa examina cómo el Dr. Larry Nassar, el médico osteópata del equipo de gimnasia olímpica femenina de EE. UU. logró abusar de sus pacientes sin ser descubierto durante tantos años. Con entrevistas exclusivas con sobrevivientes, el documental arroja luz sobre las valientes gimnastas que comparten sus historias y cuyos valerosos esfuerzos revelan un sistema peligroso que da prioridad a ganar sobre todo lo demás. Dirigido por Erin Lee Carr.

ICE ON FIRE | 22 de Julio



Este revelador documental explica los efectos del exceso de carbono en los sistemas planetarios, grandes y pequeños, y explora las formas en que las personas pueden reducir la entrada de carbono a la atmósfera, así como "reducir" el exceso existente. Rodado en nueve países alrededor del mundo, el documental visita a visionarios y científicos jóvenes y maduros que están innovando en sus esfuerzos de vanguardia para mitigar el cambio climático y minimizar los eventos relacionados con el clima, pese a que el planeta que se calienta rápidamente. Dirigida por Leila Conners.