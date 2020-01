Gwyneth Paltrow lanzó un producto con olor a su vagina

Pantallazo

Sobre gustos no hay nada escrito

¡Más polémica que nunca! Desde su empresa "Goop", la actriz Gwyneth Paltrow promociona una vela que huele a su vagina. En su tienda oficial, se puede conseguir el producto, llamado "Esto huele a mi vagina", por un valor de 75 dólares.

Según la propia actriz, encontró por primera vez un aroma que le recordó el olor de su propia vulva. El aroma iba a ser utilizado para un perfume y terminó convirtiendose en una vela, que según los informes se agotó la versión de prueba a las pocas horas.

"Esta vela comenzó como una broma entre el perfumista Douglas Little y Gwyneth Paltrow. Los dos estaban trabajando en una fragancia y ella lanzó:" Uhhh ... esto huele a mi vagina", explica la descripción del producto en el sitio web. "El olor luego se convirtió en un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado". Y agrega: "Eso resultó ser perfecto como una vela. Hicimos una prueba de funcionamiento... y se agotó en cuestión de horas". Sin embargo, no todo es color de rosa para la protagonista de "Shakespeare in Love".

En 2018, la empresa de estilo de vida y bienestar tuvo que pagar una demanda de seis cifras en torno a sus "óvulos vaginales", que se les solicitó para ayudar a regular las hormonas de las mujeres y negar los calambres menstruales. "Resulta que, contrariamente al consejo de Goop, meter un huevo grande hecho de un mineral poroso en los recovecos de las regiones femeninas puede no ser el mejor tratamiento para afecciones como la endometriosis", informó el portal Daily Wire.

"La salud y el dinero de los residentes del condado de Santa Clara nunca deben ponerse en riesgo mediante publicidad engañosa", explicó el abogado de la oficina de Protección al Consumidor de California en un comunicado. "Protegeremos atentamente a los consumidores contra las compañías que prometen beneficios para la salud sin el apoyo de una buena ciencia ... o cualquier ciencia", cerró.