Guillermo Lockhart reveló que casi se desmaya en el parto de su hija recién nacida, Ámbar

Guillermo Lockhart se hizo conocido por el programa de Voces anónimas, que se emitio en el 2006 y continúa presente en la televisión hasta el día de hoy. Hace unas semanas atrás, el conductor fue papá por tercera junto a su esposa Angella Ferraz, con quien tuvo otros dos hijos, Elena y Milo.

El comunicador y su pareja estuvieron de invitados en Algo Contigo, donde presentaron a su beba recién nacida, Ámbar. Allí el presentador contó que casi se desmaya en el parto de su hija porque había donado sangre el día anterior.

“Aprendemos y seguimos aprendiendo porque los hijos son los mejores profesores. Hay un antes y después en la vida de cualquier padre”, comenzó el productor uruguayo.

“Entré a las tres cesáreas. En esta fue un problema, como dice Angie (su pareja), estaba programa para el día siguiente y fui a donar sangre, ese día previo, siempre tiene que haber un donante. Me entero que rompe bolsa cuando estaba ahí”, explicó.

“Verano, salí. Me deshidrate, me sentí un poco mal. Me bajó la presión, pero no quería robar el protagonismo, casi me quedó ahí. Es bravo, el estrés, los nervios”, concluyó sobre cómo vivió Guillermo el parto de su hija.

