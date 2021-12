Guillermina Valdés tras la crisis con Tinelli: “Estuvimos un separados y me hizo bien”

Pantallazo

La pandemia fue la causante de varias separaciones y crisis de parejas de muchas celebridades, entre ellas. Guillermina Valdés con Marcela Tinelli.

En el programa de LAM, la actriz habló por primera vez del estancamiento que tuvo su relación con el conductor estrella de Argentina.

“La pasé muy bien porque trabajé mucho, fue un espacio que me hizo bien”, comenzó la jurado de La Academia.

“Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de Marce y me hizo bien, estuvimos como tres meses separados”, agregó la artista.

“He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora”, sostuvo la mujer de Tinelli.

“Ahora planteo y la termino en el momento, a mí no me queda ni la cara larga. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona entonces te digo lo que te tengo que decir ahí y seguimos”, finalizó Guillermina.