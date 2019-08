Grave denuncia contra Osvaldo Laport: insultó a la dueña de un bar y se fue sin pagar

Pantallazo

La denunciante aseguró que el actor uruguayo tiene una denuncia penal por violencia de género y no pagó la cuenta de 3500 pesos.

Ángel de Brito leyó en el programa Los ángeles de la mañana una denuncia contra Osvaldo Laport donde la dueña del bar Española Way acusó al uruguayo tomar cognac y whisky de primeras marcas con sus colegas de la obra y no pagar la cuenta.

La denunciante aseguró que tras acceder al descuento que el actor pidió, el mozo le dijo que el artista no iba a pagar la cuenta porque ya se había sacado fotos con la gente del lugar y que le fuera a cobrar "el que tuviera huevos".

La respuesta de Laport fue que la dueña pusiera un precio a las fotos y ella le explicó que en el lugar no hacían ese tipo de canjes.

"En ese momento él me agarra del brazo y me manifiesta que él tiene huevos y que no iba a pagar la cuenta", dijo la dueña a LAM.

Tras un cruce de palabras e insultos, sin golpes de puño, el marido de la mujer los echó del lugar y los actores se fueron sin pagar la cuenta.