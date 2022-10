Gran Hermano: viralizaron foto de Tomás Holder antes de que hiciera fisicoculturismo

Pantallazo

Gran Hermano volvió a la televisión uruguaya tras la ultima edición en 2016. El reality se estrenó por Canal 10 y estuvo bajo la conducción de Santiago del Moro. A pocos semanas de su estreno, uno de los participantes que más generó polémica y fue repudiado en las redes fue Tomás Holder.

El influencer se convirtió el primer eliminado de Gran Hermano 2022. Había sido nominado junto con Marcos Ginocchi y Agustín Guardis. El jugador abandonó la casa con el 59,40 % de los votos.

Previo a salir del reality, el tiktoker se despidió con el siguiente mensaje: “Espero que la rompan. Y bueno, me tocó a mí. La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. Me llevo algo bueno de todos, todos tienen algo bueno. Fue un juego bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, disfruten la casa”.

Luego de la eliminación del jugador, en Twitter se viralizó una imagen del joven con una apariencia totalmente diferente a la que entró a la casa. En la imagen el participante tenía 17 años y aún no se había inyectado anabólicos. Tras la filtración de esta foto, miles de usuarios reaccionaron con memes y comentarios de todo tipo.

Dentro de la casa de GH, el competidor se refirió al tema de su apariencia física y opinó lo siguiente: “Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente porque no me da vergüenza. Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consiente de que si me inyecto todo el año me muero”.