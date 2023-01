Gran Hermano: Santiago Del Moro ingresó a la casa y reveló en qué estado la encontró

Pantallazo

En todas las ediciones de Gran Hermano es común que los conductores del programa entren al programa y sorprendan a los participantes que están ahí dentro. Este ciclo no se quedó atrás y Santiago Del Moro ingreso en vivo al reality para saludar a los jugadores y conocer la casa por dentro.

“Ellos no saben que voy a entrar yo. No saben lo que llevo en la valija ni saben que van a competir por un auto. Toda mi vida quise hacer esto. Me siento un participante más”, dijo el conductor muy emocionado en el trayecto a la casa.

El ingreso del presentador dejó totalmente descolócalos y emocionados a los competidores. Del Moro aprovechó para recorrer todas las instalaciones del hogar y entrar al confesionario, donde contó con lujos de detalle en qué condiciones encontró la casa de los hermanitos.

A diferencia de Jorge Rial que dijo que sintió “olor a culo”, Santiago Del Moro reveló que la casa “olía a tuco”. Antes de irse cerró con el siguiente mensaje: “Quiero quedarme a dormir una noche acá en la casa. No cuento nada del exterior”.

El conductor le dijo a los jugadores que el martes 10 de enero participarán por un auto cero km, donde el ganador no solo se quedará con el vehículo, sino que también, será el líder de la semana.

Al final del show, Santiago Del Moro comunicó que con un total de 56,19% de los votos, Alexis Conejo Quiroga convirtió en el eliminado 11 del programa en abandonar la casa . La entrada del conductor sumado a la gala de eliminación hizo que el show midiera 25 puntos de rating y El Hotel de los famosos tuviera un flojo debut con tan solo un promedio de 5 puntos de rating, según informaron varios medios argentinos.