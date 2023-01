Gran Hermano: Alfa les hizo creer a todos los participantes que se iba de la casa

Pantallazo

Desde que Walter Alfa Santiago ingresó a la casa de Gran Hermano se convirtió en uno de los participantes que más polémica causó dentro y fuera del reality.

El jugador tuvo que aceptar un desafío que le propuso la producción del programa para poder festejar su cumpleaños. El competidor les hizo creer a sus compañeros que abandonaba la casa y muchos de los concursantes, que no sabían que era parte de un juego, no se tomaron bien esa noticia.

“¡No me mientas, boludo! Vos siempre me hablaste cuando yo estaba mal y me decías que no me tenía que ir, que me tenía que quedar por mis hijas. ¡Me estás jodiendo!”, le dijo, quebrada en llanto Romina mientras Alfa simulaba que se iba.

Finalmente, Alfa, con la complicidad de Santiago Del Moro, le dijeron a todos los integrantes del reality que era mentira. A Romina no le gustó nada esa broma y se enojó mucho con el jugador por hacerla llorar.

“Estas bromas no se hacen, Santi. Perdoname”, lo cruzó la competidora secándose las lágrimas. Alfa cumplió con el challenge que le propuso Gran Hermano y por su cumpleaños comerán una paella y verán todos juntos una película.