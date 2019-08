Graciela Bianchi y Daniel Castro se cruzaron por un video subido por el periodista

Pantallazo

La diputada nacionalista Graciela Bianchi y el conductor del programa Todas las voces de Canal 4, Daniel Castro, se cruzaron en Twitter por un video que subió el comunicador a la misma red social.

En concreto, Bianchi fue al programa en calidad de invitada para debatir sobre el tema drogas dado el contexto de las diversas incautaciones de cocaína registradas en los últimos días.

En una tanta publicitaria, Bianchi discutió con otro de los invitados, el exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas Milton Romani. Esa discusión fue grabada por Castro, quien subió el video a su red social.

Este miércoles, día después del debate televisivo, Bianchi se despachó contra el comunicador en Twitter: "Yo me hago cargo siempre de lo que digo y de lo que hago, pero es falto de ética que el conductor de un programa levante en su cuenta de Twitter personal una discusión entre invitados fuera de aire".

Castro respondió a la crítica de la legisladora: "Lo hago siempre para reflejar que el debate continúa y no hay poses".

"Salvo tú, no hubo quejas, porque se sostiene al aire lo que se dice en los cortes. Y la discusión no es privada, sino en un set de TV ante decenas de personas. No hay conflicto ético. Si incomodó, mis disculpas", agregó el comunicador.