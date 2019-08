Graciela Alfano tuvo un “romance fulminante e intenso” con el Potro Rodrigo

Pantallazo

Graciela Alfano se convirtió en una de las angelitas más picantes y con mucha data.

Meses atrás, la actriz reveló que tuvo un affaire con Maradona mientras el futbolista estaba casado con Claudia Vallafañe.

Ahora el ícono de la televisión argentina confesó que vivió un apasionado romance con el Potro Rodrigo.

"Me acuerdo de los Luna Park, que él hizo 13 shows, que hay que hacerlos porque entra gente ahí, eh. No es joda. Me acuerdo de Beatriz Olave bailando a un costado y estaba Rodrigo, al que había ido a visitar al camarín. Entonces me pidió que vaya al escenario con él, y como había tanta cantidad de mujeres locas por él, le dije que ni loca entraba al escenario. Entonces, al salir le dijo al público 'entra mi amiga Graciela Alfano', y cuando entré me ovacionaron", comienza a detallar Grace.

"Fue después de la producción de fotos con la revista. Después fuimos a la casa de Jorge Ibáñez, porque lo que usé de ropa la había hecho Jorge, y estábamos muy custodiados porque estaba toda la prensa atrás. Pero Jorge tenía un camarín privado y nos encerramos", aseguró la diva.

"Rodrigo me dedicó cosas, no sé si un tema. Me dedicó muchas y maravillosas cosas. No duró tanto, fue fulminante porque nos perseguían, yo no podía salir de mi casa y él quería que yo lo acompañe", afirma la actriz.

"Él fue a mi casa y teníamos partes preferidas, pero tenía una energía impresionante. Fue un romance intenso", concluye la angelita.